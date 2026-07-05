corsa dei capitani tutto pronto per la ventesima edizione

Notizia in breve

Cutigliano si appresta a ospitare domenica 12 luglio la ventesima edizione della Corsa dei Capitani, evento che si svolge nell’ambiente naturale dell’Appennino pistoiese. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso del calendario estivo e coinvolge i partecipanti in una competizione che si svolge lungo percorsi specifici nella zona. Le autorità locali hanno predisposto tutte le misure di sicurezza e logistiche necessarie per l’evento.