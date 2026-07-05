Corsa dei Capitani tutto pronto per la ventesima edizione
Cutigliano si appresta a ospitare domenica 12 luglio la ventesima edizione della Corsa dei Capitani, evento che si svolge nell’ambiente naturale dell’Appennino pistoiese. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso del calendario estivo e coinvolge i partecipanti in una competizione che si svolge lungo percorsi specifici nella zona. Le autorità locali hanno predisposto tutte le misure di sicurezza e logistiche necessarie per l’evento.
Cutigliano, 5 luglio 2026 – Cutigliano si prepara ad accogliere domenica 12 luglio la 20ª edizione della Corsa dei Capitani, appuntamento ormai storico del calendario estivo, immerso nello scenario naturale dell’Appennino pistoiese. La manifestazione sarà valida come 1ª prova del Campionato Provinciale Uisp di corsa in montagna e come 7ª prova del challenge “Correre con la Fedi”, confermando il suo ruolo centrale nel panorama delle gare in quota. Il nome della corsa richiama la storia del borgo e del suo simbolo più rappresentativo: il Palazzo dei Capitani, edificato nel 1377 per ospitare l’ufficiale inviato da Firenze per l’amministrazione della montagna pistoiese, figura conosciuta come Capitano della Montagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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