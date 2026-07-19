La Comunità ebraica contro la mappatura del turismo sionista sul web Fadlun | Iniziativa aberrante

Da roma.corriere.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La comunità ebraica critica l'idea di una mappatura del turismo sionista online, definendola aberrante. Un rappresentante ha affermato che questa iniziativa rappresenta una negazione dei diritti fondamentali e dei principi costituzionali italiani. La posizione è condivisa da vari gruppi sociali e politici, che considerano il progetto come una violazione dei diritti umani e della dignità delle persone. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti o sui motivi dell'iniziativa è stato fornito.

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«L’idea di una mappatura del "turismo sionista" sul web è semplicemente aberrante, e dovrebbe essere percepita da chiunque e da qualsiasi forza politica o aggregazione sociale del nostro Paese come la negazione dei diritti fondamentali della persona, dell’umanità stessa, e dei principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana». Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma, affida a un comunicato il suo sdegno per le notizie sulla campagna di segnalazioni online che invita a censire la presenza di cittadini israeliani o ebrei in alberghi, strutture ricettive e attività commerciali, con un link da aprire e un modulo da compilare. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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