Terrorismo tunisino organizzava un attentato jihadista al Louvre o contro la comunità ebraica | arrestato

Da ilgiornale.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità di sicurezza europee hanno arrestato un uomo tunisino sospettato di pianificare un attentato jihadista, con possibili obiettivi tra cui il museo del Louvre o la comunità ebraica. La minaccia terroristica continua a mantenere alta l’attenzione in tutta Europa, con operazioni di prevenzione che mirano a intercettare eventuali piani prima che si concretizzino in atti violenti. Recentemente, a Parigi, sono stati evitati rischi grazie a interventi di questo tipo.

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Il pericolo terrorismo in Europa non è diminuito: l’allerta dei servizi di sicurezza è massima in tutto il Continente, con continue operazioni di prevenzione che, com’è accaduto a Parigi, disinnescano il rischio prima che questo possa trasformarsi in pericolo imminente. È un lavoro che viene svolto sottotraccia, anche nel nostro Paese, attraverso canali di indagine interconnessi. L’ultimo arresto di cui si ha notizia, appunto, è quello di Parigi, dove è stato arrestato un tunisino di 27 anni, sospettato di voler organizzare un progetto di attentato di ispirazione jihadista contro il museo parigino del Louvre o contro la comunità ebraica. Si trova al momento indagato e in carcere per esigenze cautelari in attesa che le indagini vengano concluse.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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