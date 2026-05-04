Frigento si prepara ai festeggiamenti in onore di Maria SS Immacolata
A Frigento si avvicinano i festeggiamenti dedicati a Maria Santissima Immacolata, organizzati dalla parrocchia locale. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni e coinvolge la comunità della frazione di Pila ai Piani. Durante le celebrazioni sono previste diverse attività religiose e momenti di aggregazione per i fedeli. La parrocchia invita i cittadini a partecipare alle funzioni e alle iniziative in programma.
La Parrocchia Maria Santissima Immacolata di Pila ai Piani, Frigento (AV), annuncia i festeggiamenti in onore di Maria Ss. Immacolata che si terranno il 16 e 17 maggio 2026. Il programma religioso inizierà sabato 16 maggio alle ore 19:00 con la Santa Messa della vigilia. Domenica 17 maggio, le.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Parete, Festeggiamenti Maria SS. della Rotonda: ieri lo show degli alunni della “Basile – Don Milani”
Devozione, riti e folclore: a Galatone i festeggiamenti del SS. Crocifisso della PietàLECCEGALATONE – Tra devozione e folklore: dall’1 al 4 maggio, Galatone ospiterà le celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso della Pietà, una...