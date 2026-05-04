Frigento si prepara ai festeggiamenti in onore di Maria SS Immacolata

A Frigento si avvicinano i festeggiamenti dedicati a Maria Santissima Immacolata, organizzati dalla parrocchia locale. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni e coinvolge la comunità della frazione di Pila ai Piani. Durante le celebrazioni sono previste diverse attività religiose e momenti di aggregazione per i fedeli. La parrocchia invita i cittadini a partecipare alle funzioni e alle iniziative in programma.