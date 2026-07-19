Una collezione di tele da indossare, chiamata Pascucci, presenta capi realizzati con tele di tessuto. La scelta di usare tessuto invece della carta, come suggerito da Dario Fo con schizzi e disegni, è al centro del progetto. La collezione propone capi che sembrano dipinti, sfruttando materiali tessili al posto della carta tradizionale. Nessuna informazione su designer, sfilate o produzione, solo l’idea di sostituire la superficie artistica con tessuto per abbigliamento.

Perché anziché usare la carta (quella che ha fatto innamorare il premio Nobel Dario Fo che ci ha fato sopra schizzi e disegni) non utilizzare la tela? Dalla domanda, posta da Christine Joan, fuoco pirotecnico di creatività in cui anche trova spazio anche la moda, è nata una linea di abiti che - prima assoluta - sfileranno a Gambettola nel cuore delle iniziative della festa (1° agosto) del bicentenario della bottega Pascucci, decana delle tele romagnola stampate a mano. L’ideatrice, stilista con passaporto americano, originaria della Jamaica e residente a Rimini, ha visto giusto. Quelle tele, collocate al posto della carta tradizionalmente posizionata per proteggere i banchi e pulire le matrici che riproducono i disegni da imprimere sui tessuti, sono perfette per una collezione che più originale non si può. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La collezione Pascucci. Quelle tele da indossare

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