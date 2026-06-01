In vista della stagione estiva, quattro capi sono diventati must-have per chi ama le fantasie a righe. La tendenza delle righe continua a dominare le scelte di moda per il 2026, con capi che spaziano da gonne a camicette e pantaloni. Le proposte sono state presentate nelle ultime settimane nelle sfilate e nei negozi, confermando la popolarità di questo motivo. La moda estiva si arricchisce di linee che alternano colori vivaci e tonalità più neutre, tutte caratterizzate dalla presenza delle righe.

La righe mania spopola nel corso della primavera - estate 2026 creando tendenze di stile che non passano inosservate. Le stripes sono sempre state una costante della stagione più calda e soleggiata perché trasudano un senso di leggerezza e vitalità. Rendono frizzante qualsiasi look, anche quello più formale da ufficio. Sono dedicate a donne che non si prendono sul serio e che amano sperimentare e osare a qualsiasi età. Quest’anno le troviamo di ogni tipologia: orizzontali, verticali, trasversali. Insomma per chi le adora c’è proprio l’imbarazzo della scelta. L’ingresso della passione per le righe lo si deve a Coco Chanel, la quale introdusse nelle sue collezioni degli anni 20 la famigerata maglietta da marinaio a righe azzurre e bianche rendendola un capo iconico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 4 capi estivi da indossare se ami la fantasia a righe

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