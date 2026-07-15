Gambettola celebra la Stamperia Pascucci
Ieri mattina, nella sede della Stamperia Pascucci a Gambettola, si è svolta una cerimonia di celebrazione. Alla riunione era presente il sindaco del comune, che ha partecipato all’evento. La Stamperia Pascucci si trova in via Verdi, vicino al Municipio. La visita ha coinvolto rappresentanti locali e dipendenti dell’azienda. La giornata ha visto anche interventi e scambi di saluti tra i presenti.
Ieri mattina nella sede della Stamperia Pascucci, in via Verdi a due passi dal Municipio, presente il sindaco di Gambettola Eugenio Battistini, l’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni, la famiglia Pascucci che rappresenta 7 generazioni e altri intervenuti, è stata presentata la Grande Festa del bicentenario della Stamperia Pascucci, che si svolgerà il 1 agosto prossimo. Il centro storico di Gambettola si prepara quindi a trasformarsi ne ’Il Bosco Incantato’, l’evento speciale che sabato 1° agosto 2026 celebrerà i 200 anni della Stamperia Pascucci, una delle realtà artigianali più rappresentative del territorio. La scelta della data non è casuale: 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Serata Celebrativa a Giuseppe Filippo Pascucci
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