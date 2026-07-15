gambettola celebra la stamperia pascucci

Notizia in breve

Ieri mattina, nella sede della Stamperia Pascucci a Gambettola, si è svolta una cerimonia di celebrazione. Alla riunione era presente il sindaco del comune, che ha partecipato all’evento. La Stamperia Pascucci si trova in via Verdi, vicino al Municipio. La visita ha coinvolto rappresentanti locali e dipendenti dell’azienda. La giornata ha visto anche interventi e scambi di saluti tra i presenti.