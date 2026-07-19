La Chigiana accende Piazza del Campo Stasera la tredicenne Melkonian

Da lanazione.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera alle 21, Piazza del Campo ospita il Gran Galà sinfonico della Chigiana, con la tredicenne Charlotte Melkonian come protagonista. La musica classica riempie la piazza, dopo il successo del Concerto per l’Italia. L’evento è aperto al pubblico e si svolge all’interno di un progetto di promozione culturale. La giovane violinista suona davanti a un pubblico numeroso, attirato dall’evento musicale in un luogo simbolo.

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La magia della Chigiana torna in Piazza del Campo. La giovanissima Charlotte Melkonian protagonista del Gran Galà sinfonico. Dopo il successo del Concerto per l’Italia, Piazza del Campo torna questa sera (19 luglio, alle 21.30) ad accogliere la grande musica con il Gran Galà sinfonico del Chigiana International Festival & Summer Academy. Protagonisti saranno i giovani direttori del corso di perfezionamento di Daniele Gatti, affiancato da Luciano Acocella, alla guida dell’ Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti. Ad aprire la serata sarà la giovanissima violoncellista Charlotte Melkonian, appena tredicenne, allieva del corso di David Geringas. Eseguirà a memoria il Concerto per violoncello n. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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