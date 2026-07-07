Al via il Chigiana International Festival 2026: inaugurazione tra arte e musica. Stasera prende ufficialmente il via la rassegna "Isole". L’appuntamento si aprirà alle 19 a Palazzo Chigi Saracini con l’inaugurazione della mostra "Isolari" di Daniele Vita, seguita alle 19.30 dal brindisi inaugurale al ChigianArtCafé. Il momento centrale della serata sarà però l’Opening Concert, alle 21.15 a Sant’Agostino. Protagonista il Requiem di Hans Werner Henze, una delle pagine più intense del compositore tedesco, interpretata dal trombettista Jeroen Berwaerts e dal pianista Emanuele Arciuli, insieme al Chigiana Percussion Ensemble e all’Orchestra della Toscana, diretti da Kai Röhrig. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chigiana International Festival. Stasera l’inaugurazione poi il Requiem in Sant’Agostino

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