La grande musica da camera torna protagonista a Siena con la sesta edizione di " Primavera Chigiana ", il festival internazionale promosso dall’ Accademia Musicale Chigiana che dal 12 maggio al 27 giugno porterà a Palazzo Chigi Saracini e in altri luoghi simbolo della città quattordici concerti e un appuntamento speciale dedicato alla musica per il cinema. Un cartellone che conferma la crescita della manifestazione, ormai riconosciuta come uno degli appuntamenti più significativi del panorama musicale europeo. Il festival si aprirà con un pre-opening d’eccezione il 12 maggio a Palazzo Chigi Saracini: protagonista sarà Fred Frith, leggendario chitarrista, compositore e improvvisatore tra le figure più influenti della sperimentazione musicale internazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ’Primavera Chigiana’ si accende in città. Dai grandi classici alla sperimentazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sanremo si accende di cinema: grandi classici e appuntamenti per tutti? Cosa sapere Dal 30 aprile al 6 maggio i cinema di Sanremo propongono una programmazione variegata.

Sanremo si accende di cinema: tra grandi classici e nuovi cultLa programmazione cinematografica di Sanremo per la settimana che va dal 23 al 29 aprile presenta un ventaglio di opzioni che spaziano dal cinema...