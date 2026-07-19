La chiesa che cambiò il mondo | San Giorgio al Palazzo e il segreto di via Torino

Una chiesa situata lungo via Torino a Milano è al centro di un nuovo approfondimento. La chiesa, conosciuta come San Giorgio al Palazzo, ha rivelato un segreto legato a un passaggio nascosto che collega l’edificio a un’area sotterranea. La scoperta è stata fatta durante lavori di ristrutturazione. La struttura si trova in una zona molto trafficata, tra negozi e locali, e il passaggio segreto si trova sotto la strada.

Milano scorre veloce. I tacchi battono sul sanpietrino, gli occhi scivolano sulle vetrine illuminate, la mente corre agli appuntamenti, agli aperitivi, ai treni da prendere. Via Torino è una di quelle arterie urbane che si attraversano senza guardarsi attorno, convinti di conoscerla già tutta. Eppure, nascosta tra la folla degli acquirenti e il rumore sordo del traffico, esiste una soglia che pochi varcano e ancora meno conoscono davvero. La chiesa di San Giorgio al Palazzo non grida la propria presenza: la sua facciata barocca, realizzata nel 1774 su progetto di Francesco Croce, è elegante e silenziosa, quasi timida. Ma chi si ferma — chi osa fermarsi — si trova di fronte a uno dei luoghi più carichi di storia dell’intera civiltà occidentale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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