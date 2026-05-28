Il 29 maggio si ricorda San Paolo VI, il papa che guidò la Chiesa durante il Concilio Vaticano II e ne portò a termine i lavori. In un periodo di grandi cambiamenti culturali, mantenne saldi i principi fondamentali della fede mentre affrontava le sfide del mondo moderno. La sua leadership fu caratterizzata da un impegno deciso nel modernizzare le strutture ecclesiastiche senza compromettere la dottrina.

Timoniere coraggioso in un’epoca di tempeste culturali, San Paolo VI portò a compimento il Concilio Vaticano II, guidando la Chiesa verso la modernità senza mai cedere sui pilastri della fede e della vita. Nei suoi 15 anni di pontificato, San Paolo VI si trovò ad affrontare i problemi di un’epoca in profonda trasformazione. Lacerata da spinte moderniste di un tempo controverso, condusse la Chiesa in un’opera di cambiamento preservando le verità di fede e sulla vita umana come pilastri fondamentali. Al secolo Giovanni Battista Montini, nacque a Concesio, una piccola località in provincia di Brescia il 26 settembre 1897. Era il secondogenito di una famiglia cattolica impegnata in politica. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 29 maggio, San Paolo VI: il Papa che traghettò la Chiesa nel mondo moderno

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Il Santo di oggi 29 Maggio 2026 - San Paolo VI (Giovanni Battista Montini)

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