Sabato 11 luglio, Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sono sposati a Torino dopo 25 anni di relazione. La cerimonia si è svolta tra una chiesa e il Palazzo Carignano. La coppia ha poi cenato al ristorante Del Cambio, noto per la cucina stellata. Naomi Campbell non era presente alla celebrazione.

Ieri, sabato 11 luglio, la top model ceca Eva Herzigova e l’imprenditore torinese Gregorio Marsiaj si sono detti sì, coronando una storia d’amore che va avanti da 25 anni. Gli sposi hanno organizzato la giornata come una vera e propria produzione in tre tempi. Tutto è iniziato poco dopo le 17 nella piccola chiesa di San Vito, sulle colline torinesi. Eva è arrivata all’altare accompagnata dal padre, avvolta in un abito Lanvin d’epoca color bianco panna, maniche ampie e scollo a V chiuso da un laccetto al collo. Ai piedi, sandali bianchi con fiocco e tacco sottile. Fiori del cuore della sposa: rose da giardino in stile inglese, tra il bianco e il rosa pesca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj sposi a Torino: il sì dopo 25 anni d’amore, tra chiesa, Palazzo Carignano e cena stellata al Del Cambio. Assente illustre Naomi Campbell

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Eva Herzigova sposa Gregor Marsiaj: l'abito bohémien, gli ospiti vip e il ristorante stellato

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