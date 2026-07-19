La Cassazione conferma | legittimo il blocco scatti stipendiali del 2013 per ragioni di contenimento della spesa pubblica

La Cassazione ha confermato la legittimità del blocco degli scatti stipendiali del 2013, deciso per ridurre la spesa pubblica. La decisione riguarda un gruppo di docenti di prima fascia delle istituzioni AFAM. La Corte ha respinto il ricorso presentato contro questa misura, ritenendo che fosse conforme alla normativa vigente all’epoca. La decisione si basa sul fatto che il blocco degli aumenti salariali era stato adottato in un contesto di contenimento della spesa pubblica.

Il caso in commento riguarda un gruppo di docenti di prima fascia delle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), alcuni già in pensione, che hanno fatto ricorso per ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici, del periodo di servizio dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 nella ricostruzione della carriera, con conseguente diritto agli arretrati stipendiali. La Cassazione richiama il suo precedente che ha interessato i docenti della scuola, confermandolo, vediamo il perché. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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