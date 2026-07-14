Perché il 2013 continua a non valere ai fini degli scatti stipendiali | il blocco resta in vigore Il Punto di Walter Miceli

Notizia in breve

La Corte di Cassazione ha confermato che lo scatto stipendiale del 2013 non è valido, mantenendo in vigore il blocco delle progressioni di carriera di quell'anno. La decisione riguarda migliaia di docenti e lavoratori della scuola che avevano sperato di ricevere aumenti salariali legati a quella data. La pronuncia chiarisce che gli aumenti previsti nel 2013 non devono essere riconosciuti, lasciando invariato il divieto di scatti per quell’anno.