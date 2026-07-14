Perché il 2013 continua a non valere ai fini degli scatti stipendiali | il blocco resta in vigore Il Punto di Walter Miceli
La Corte di Cassazione ha confermato che lo scatto stipendiale del 2013 non è valido, mantenendo in vigore il blocco delle progressioni di carriera di quell'anno. La decisione riguarda migliaia di docenti e lavoratori della scuola che avevano sperato di ricevere aumenti salariali legati a quella data. La pronuncia chiarisce che gli aumenti previsti nel 2013 non devono essere riconosciuti, lasciando invariato il divieto di scatti per quell’anno.
La recente pronuncia della Corte di Cassazione sul cosiddetto scatto del 2013 ha chiarito un punto destinato a incidere sulle aspettative di migliaia di docenti e lavoratori della scuola. Pur riconoscendo la rilevanza giuridica dell'anno 2013, la Suprema Corte ha confermato che il blocco degli incrementi economici di anzianità continua a produrre effetti, in assenza di un intervento legislativo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Célèbres puis oubliés : Ils ont décidé d'abandonner la TV
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