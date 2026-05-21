Farmaci Magrelli Aifa contenimento della spesa e innovazione non sono aspetti contrapposti

Durante un evento organizzato dall'Adnkronos, Armando Magrelli, direttore dell’Ufficio Relazioni internazionali di Aifa, ha affermato che il contenimento della spesa farmaceutica, se pianificato correttamente, può contribuire anche all’innovazione nel settore. La discussione si è concentrata sulla sostenibilità del sistema farmaceutico e sulle sfide legate alle nuove terapie. Magrelli ha sottolineato che ridurre i costi non è in contrasto con lo sviluppo di innovazioni terapeutiche.

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