Farmaci Magrelli Aifa contenimento della spesa e innovazione non sono aspetti contrapposti
Durante un evento organizzato dall'Adnkronos, Armando Magrelli, direttore dell’Ufficio Relazioni internazionali di Aifa, ha affermato che il contenimento della spesa farmaceutica, se pianificato correttamente, può contribuire anche all’innovazione nel settore. La discussione si è concentrata sulla sostenibilità del sistema farmaceutico e sulle sfide legate alle nuove terapie. Magrelli ha sottolineato che ridurre i costi non è in contrasto con lo sviluppo di innovazioni terapeutiche.
“Il contenimento della spesa, se ben programmato, può favorire l’innovazione”. Lo ha dichiarato Armando Magrelli direttore dell’Ufficio Relazioni internazionali di Aifa, nel corso del talk Adnkronos dedicato alla sostenibilità del sistema farmaceutico e alle nuove sfide dell’innovazione terapeutica. Secondo Magrelli, programmazione di lungo periodo e gestione sostenibile delle risorse sono elementi “mutualmente interconnessi” che possono sostenere lo sviluppo di nuove cure e garantire continuità agli investimenti nel settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Farmaci, Magrelli (Aifa), contenimento della spesa e innovazione non sono aspetti contrapposti
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