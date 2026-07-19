Un escursionista esperto è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 60 metri dal Monte Braulio, tra le rocce. L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio in Alta Valtellina, dove l'uomo aveva lasciato l’auto al parcheggio della Terza Cantoniera lungo la strada dello Stelvio. L’escursionista, noto per amare la montagna, si trovava da solo al momento della caduta. La sua passione per la montagna e la familiarità con la zona erano note.

Valdidentro (Sondrio), 19 luglio 2026 - Amava la montagna e l’Alta Valtellina era la sua seconda casa. Sabato, quando ha lasciato la propria auto al parcheggio della Terza Cantoniera, lungo la strada dello Stelvio, era da solo. Non era un temerario, conosceva i posti e le proprie gambe. Eppure, non è stato abbastanza e l’ascesa in quota si è trasformata in tragedia per Filippo Brivio, classe 1994, ingegnere originario di Monza, ritrovato senza vita nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio in una cresta vicino alla Cima del Monte Braulio. Le sue ricerche hanno preso avvio nel tardo pomeriggio di sabato, su sollecitazione dei genitori del giovane, insospettiti dal suo mancato rientro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La caduta di Filippo dal Monte Braulio e il volo di 60 metri tra le rocce. “Era un escursionista esperto e l’Alta Valtellina era la sua seconda casa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Escursionista 32enne disperso in Valtellina trovato morto nella notte: è precipitato dal Monte BraulioUn uomo di 32 anni è stato trovato morto sul Monte Braulio, in Valtellina, dopo essere precipitato.

Leggi anche: Escursionista di 32 anni trovato morto sul monte Braulio

Si parla di: Tragedia in montagna, muore 32enne: ecco chi è la vittima.

La caduta di Filippo dal Monte Braulio e il volo di 60 metri tra le rocce. Era un escursionista esperto e l’Alta Valtellina era la sua seconda casaLa vittima, un ingegnere 32enne di Monza, è stato ritrovato senza vita dopo ore di ricerche. A dare l'allarme sabato erano stati i genitori, preoccupati per il suo mancato rientro ... ilgiorno.it

Incidente in montagna: monzese muore sul Monte BraulioUn monzese di 32 anni ha perso la vita in Alta Valtellina dopo essere ... msn.com