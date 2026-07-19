Escursionista 32enne disperso in Valtellina trovato morto nella notte | è precipitato dal Monte Braulio

Da fanpage.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 32 anni è stato trovato morto sul Monte Braulio, in Valtellina, dopo essere precipitato. La sua scomparsa era stata segnalata e le ricerche sono durate tutta la notte. Sono in corso verifiche per determinare come si sia verificato l’incidente e quali siano le cause della caduta. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze.

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Un escursionista di 32 anni è stato trovato morto sul Monte Braulio, in Valtellina, dopo una notte di ricerche. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le cause che hanno portato alla morte dell'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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