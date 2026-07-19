Kolo Muani è e resta la prima scelta | Juve pronta a rilanciare nelle prossime ore lui ha fatto questa confessione a Thuram
Kolo Muani ha confermato a Thuram il desiderio di trasferirsi alla Juventus. La trattativa con il Paris Saint-Germain è ancora in corso, ma la società bianconera intende rilanciare l'offerta nelle prossime ore. La Juventus considera Muani la prima scelta per l’attacco e sta lavorando per definire l’accordo. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sui tempi o le cifre dell’eventuale trasferimento.
di Luca Fioretti Kolo Muani esprime il desiderio di trasferirsi a Torino mentre continua la difficile trattativa con il Paris Saint-Germain: tutti gli aggiornamenti. La determinazione della Juve per assicurarsi il grande innesto estivo nel reparto avanzato non accenna a diminuire. Secondo quanto viene evidenziato dal Corriere dello Sport, la pista principale per Randal Kolo Muani resta caldissima e viene seguita con totale dedizione. Il centravanti francese vuole fortemente questa destinazione e lo ha confermato di recente. Il giocatore è infatti rimasto in costante contatto con alcuni ex compagni di squadra, tra cui Thuram, al quale ha confidato apertamente la propria voglia di trasferirsi a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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