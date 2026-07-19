Kolo Muani è e resta la prima scelta | Juve pronta a rilanciare nelle prossime ore lui ha fatto questa confessione a Thuram

Notizia in breve

Kolo Muani ha confermato a Thuram il desiderio di trasferirsi alla Juventus. La trattativa con il Paris Saint-Germain è ancora in corso, ma la società bianconera intende rilanciare l'offerta nelle prossime ore. La Juventus considera Muani la prima scelta per l’attacco e sta lavorando per definire l’accordo. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sui tempi o le cifre dell’eventuale trasferimento.