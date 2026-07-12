sul possibile affare per l’attaccante. Il calciomercato estivo della Juventus ruota ancora al grande obiettivo per far fare il salto di qualità al reparto avanzato: la dirigenza bianconera sta infatti insistendo con estrema decisione per assicurarsi Randal Kolo Muani. Il forte attaccante francese rappresenta la primissima scelta assoluta non solo della società, ma anche del tecnico Luciano Spalletti, il quale avrebbe voluto averlo a disposizione fin dal primissimo giorno del raduno alla Continassa. Complice l’esclusione dal Mondiale, la punta è già arruolabile e pronta a scendere in campo. Tuttavia, il canale con Parigi resta bloccato e l’allenatore è costretto, almeno per il momento, ad aspettare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani resta la prima scelta Juve: trattativa a oltranza col PSG. Le novità

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