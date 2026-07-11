La Juventus si prepara a presentare la prima offerta ufficiale per il centrocampista svincolato dopo aver lasciato l’Al Ahli. La società bianconera sta accelerando le trattative, mentre il direttore sportivo sta cercando di chiudere l’accordo in tempi rapidi. La volontà è di inserire il giocatore nello staff tecnico di Spalletti, e nelle prossime ore è attesa l’offerta formale.

di Luca Fioretti La Juve accelera per Franck Kessié, svincolato dopo l’avventura all’Al Ahli: Massara stringe i tempi per regalare il mediano a Spalletti. La Juventus cerca l’accelerata decisiva nella trattativa per portare Franck Kessié a Torino. Il centrocampista classe 1996 della nazionale ivoriana è l’obiettivo caldissimo per rinforzare la linea mediana. Stando a quanto riportato da Sky Sport, nelle prossime ore potrebbe arrivare una prima offerta di ingaggio per il giocatore ex Milan ed Atalanta, attualmente senza squadra dopo la fine dell’esperienza con gli arabi dell’Al Ahli. I bianconeri vogliono sfruttare lo status di parametro zero per bruciare la concorrenza internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve è pronta ad aumentare il pressing per Kessié: nelle prossime ore in arrivo la prima offerta ufficiale

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