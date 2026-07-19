Kimi Räikkönen ha vinto il Gran Premio di Spa, mantenendo la testa della classifica mondiale piloti. La sua pole position di ieri si è trasformata in una vittoria, mentre il compagno di squadra è uscito di scena nei primi giri a causa di un incidente con Hamilton. Quest'ultimo ha proseguito la corsa, ma non è riuscito a recuperare posizioni significative. La gara si è conclusa con Räikkönen in prima posizione e Hamilton insegue a distanza.

Kimi sorprende a Spa: dopo la pole position di ieri, si aggiudica la prima posizione e rimane leader in classifica nel mondiale piloti. Gara disastrosa per il compagno di squadra, fuori nei primi giri del gran premio per una collisione con Hamilton. Ferrari 2° e 4°: Leclerc, al comando grazie alla sosta sotto virtual safety car, conclude sul podio subito sotto all'azzurro, dopo un sorpasso al 34 giro. Il leone inglese, nonostante i 5 secondi di penalità a inizio gara, guadagna 12 punti e torna 2° nella corsa al titolo. Dopo la delusione in Gran Bretagna, Max Verstappen, dietro ad Antonelli in griglia di partenza, conclude in 3° posizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi vola, Hamilton insegue: la classifica Mondiale dopo Spa

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