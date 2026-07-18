F1 Kimi Antonelli in pole a Spa! Leclerc in seconda fila Hamilton non incide

Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position a Spa-Francorchamps nel Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento stagionale di Formula Uno. Dopo aver dominato le prove libere, il pilota ha confermato la sua velocità sul giro secco. Leclerc si è qualificato in seconda fila, mentre Hamilton non ha avuto un buon risultato, senza incidere nelle qualifiche.

Kimi Antonelli si conferma il più veloce sul giro secco a Spa-Francorchamps e, dopo aver dominato le prove libere, conquista di forza la pole position per il Gran Premio del Belgio 2026, decimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sesto sigillo in qualifica dell’anno e della carriera per il teenager bolognese della Mercedes, che regala all’Italia un risultato che mancava nel circuito delle Ardenne dal lontano 2009 (Giancarlo Fisichella con la Force India). Il pupillo di Toto Wolff si è esaltato nell’ultimo giro del Q3, rifilando dei distacchi considerevoli ai competitor e guadagnandosi la prima posizione in griglia per domani davanti alla Red Bull di Max Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Kimi Antonelli, Charles Leclerc & Lewis Hamilton Post-Qualifying Press Conference British GP 2026

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