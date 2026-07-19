Andrea Kimi Antonelli ha vinto a Spa in una gara con un duello finale con Charles Leclerc. Antonelli ha superato Leclerc negli ultimi dieci giri, mantenendo la testa fino alla bandiera a scacchi. L’ordine di arrivo ha visto anche una Mercedes in seconda posizione. Nel frattempo, un altro pilota è sotto investigazione per unsafe release. La classifica piloti registra un incremento per Antonelli dopo questa vittoria.

Una battaglia pazzesca, dall’inizio alla fine, vinta da Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano trionfa a Spa su Mercedes, aumenta il vantaggio nella classifica piloti e lo fa al termine di un duello bellissimo fino alla fine con Charles Leclerc, in testa fino a 10 giri dalla fine. Il monegasco ha provato fino alla fine a darsi un’opportunità, ma Antonelli è stato bravo a difendersi e poi a rosicchiare qualche decimo alla fine determinante nel finale di gara. Quarto posto per un buon Lewis Hamilton, che però è indagato per unsafe release, vale a dire la ripartenza dopo il cambio gomme mentre un’altra monoposto sta transitando nella corsia dei box. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - F1, Antonelli da impazzire: vince a Spa dopo un duello pazzesco con Leclerc. Attesa Hamilton: è investigato per unsafe release | Ordine d’arrivo e classifica

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