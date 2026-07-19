Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio a Spa, battendo Leclerc e la Ferrari fino all’ultimo giro. La gara è stata caratterizzata da una lotta serrata tra i due, con Antonelli che ha mantenuto lo slancio nonostante le settimane difficili. Verstappen si è piazzato terzo, completando il podio. La vittoria rappresenta per Antonelli una liberazione dopo un periodo complicato.

Il pilota Mercedes conquista il Gran Premio del Belgio dopo settimane difficili, Verstappen completa il podio. La vittoria ha il sapore della liberazione. Dopo settimane complicate, Andrea Kimi Antonelli è tornato sul gradino più alto del podio conquistando il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps, al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena. Ma più del successo, a colpire sono state le parole del pilota della Mercedes, che ha raccontato cosa ha significato tornare a vincere dopo un periodo senza risultati. “È bellissimo tornare sul gradino più alto del podio dopo alcune tappe difficili. È stata una gara molto combattuta e questa vittoria vale davvero tanto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Kimi Antonelli torna a vincere a Spa: ‘È bellissimo, non ho mai perso lo slancio’, battaglia con Leclerc e la Ferrari fino all’ultimo giro

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