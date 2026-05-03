Kimi Antonelli da leader vero a Miami doma Norris e McLaren | beffa Leclerc la sua Ferrari cede all'ultimo giro

Kimi Antonelli si è imposto nel Gran Premio di Miami del 2026, centrando la vittoria davanti a Norris. La gara è stata condizionata da un problema all’ultima curva per la Ferrari di Leclerc, che aveva sperato di salire sul podio. Durante la corsa, il pilota francese ha avuto momenti di tensione con il team, mentre Antonelli ha mantenuto una corsa stabile, conquistando così il primo posto.

Kimi Antonelli vince il GP di Miami 2026 davanti a Norris. Leclerc sogna il podio con la Ferrari, ma viene beffato da un improvviso problema alla SF-26 all’ultimo giro dopo una gara segnata anche dal nervosismo col muretto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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