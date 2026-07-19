Dopo il Gran Premio di Spa, Antonelli ha concluso la gara in modo positivo, mantenendo un vantaggio di punti sugli inseguitori in classifica. Ha avuto un duello intenso con un pilota Ferrari, senza perdere lo slancio accumulato nelle ultime gare. La sua posizione in classifica si è rafforzata rispetto ai rivali, e ora si prepara alle prossime competizioni con la prospettiva di continuare la lotta. Antonelli ha commentato che la battaglia con il rivale sarà dura fino alla fine dell’anno.

Dopo l'amarezza di Silverstone, la gioia di Spa. Andrea Kimi Antonelli ha dettato legge in Belgio al termine di un bel duello con la Ferrari e Leclerc, ma soprattutto è tornato a mettere spazio in classifica tra sé e gli inseguitori. "E' stato bellissimo tornare sul podio dopo una serie di tappe difficili. E' stata una gara combattuta, persa la testa della corsa per al safety-car ed è stata una battaglia dura con Leclerc perché andava forte. Se ho ripreso slancio? Lo slancio l'ho sempre avuto ma non riuscivo a portare a casa i risultati per vari motivi. Devo cogliere ogni opportunità, dobbiamo continuare a portare avanti le prestazioni e vediamo cosa succede a fine anno", le parole del bolognese della Mercedes. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Antonelli: "Battaglia dura con Leclerc. Mai perso lo slancio, vediamo cosa succede a fine anno"

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