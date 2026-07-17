A Sansepolcro si sono svolte la seconda e la terza giornata di Kilowatt Festival 2026, con spettacoli di teatro e danza. Le rappresentazioni hanno coinvolto compagnie artistiche provenienti da diverse nazioni e hanno proposto nuove prospettive sul presente. La programmazione si è concentrata su performance che hanno stimolato il pubblico attraverso linguaggi contemporanei. Le date sono state il 18 e il 19 luglio, con un calendario dedicato a spettacoli che hanno attraversato vari linguaggi artistici.

Arezzo, 17 lugio 2026 – Seconda e terza giornata per Kilowatt Festival 2026, s abato 18 e domenica 19, aSansepolcro, per un weekend all’insegna del teatro e della danza: in cittàcompagnie artistiche nazionali e internazionali divertono e fanno riflettere conspettacoli che offrono nuovi sguardi sul nostro presente.Doppio appuntamento con la danza internazionale, sabato 18, un’occasione perlasciarsi attraversare da un linguaggio artistico che non conosce confini: alle ore18:15, appuntamento in Piazza Torre di Berta, per lo spettacolo Room with Viewdel duo italiano, residente a Berlino, composto da Laura Beschi e AlessioScandale che, tra un divano e uno schermo acceso, traducono in danza unariflessione sull’empatia nell’epoca della sovraesposizione mediatica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Kilowatt Festival 2026, danza senza confini e nuovi sguardi sul contemporaneo

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