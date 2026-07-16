Dove vedere in tv Kelly Doualla Europei atletica U18 | orari semifinale e finale programma streaming

Notizia in breve

Kelly Doualla ha superato le batterie e si prepara a correre le semifinali e la finale dei 100 metri ai Campionati Europei Under 18 di atletica, in programma allo stadio Guidobaldi di Rieti. La semifinale si svolgerà domani, seguita dalla finale. La gara sarà trasmessa in diretta in TV e streaming. La atleta punta a conquistare il titolo europeo.