Kelly Doualla ha ottenuto il miglior tempo nelle semifinali dei 100 metri agli Europei U18 di atletica, in corso allo Stadio Guidobaldi di Rieti. La ragazza ha corso una volata breve e veloce, arrivando in finale con una prestazione convincente. La finale si svolgerà in serata, con Doualla pronta a tentare di conquistare la medaglia d’oro. Nessuna altra atleta ha superato il suo tempo nelle semifinali.

Kelly Doualla si è imposta con grande autorevolezza nelle semifinali dei 100 metri gli Europei U18 di atletica, in corso di svolgimento allo Stadio Guidobaldi di Rieti. La punta di diamante della spedizione tricolore ha prevalso nella prima batteria con assoluta disinvoltura, senza dover spingere più di tanto e dimostrando di essere la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro, che farebbe il paio con il trionfo dello scorso anno agli Europei U20. Alla 16enne lombarda è bastato davvero poco: ottimo tempo di reazione (0.141), buona uscita dai blocchi di partenza, accelerazione non forzata e poi è andata via in scioltezza sul lanciato, transitando in un interessante 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kelly Doualla in finale con il miglior tempo agli Europei U18! Volata appena accennata sui 100: in serata la caccia all’oro

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