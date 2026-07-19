Juventus nuova alternativa al Dibu | è De Gea

La Juventus ha scelto David De Gea come nuova opzione per il ruolo di portiere, sostituendo il precedente obiettivo, Emiliano Martinez. La società sta ancora valutando un centravanti di livello internazionale, con Randal Kolo Muani tra i nomi in corsa. Dopo le acquisizioni di Ekhator e Celik, la squadra punta a rafforzare la rosa con un profilo di esperienza e qualità. La trattativa con De Gea è in fase avanzata, mentre quella per il centravanti prosegue.

La Juventus sta intensificando la caccia a un portiere di spessore internazionale e a un centravanti di peso per completare la rosa dopo gli arrivi di Ekhator e Celik, focalizzando le proprie attenzioni rispettivamente su Emiliano Martinez e Randal Kolo Muani. La priorità assoluta di Spalletti rimane l'innesto tra i pali, dove la società bianconera sta entrando nel vivo della trattativa con l'Aston Villa per il numero uno argentino, che ha già espresso il proprio gradimento per il trasferimento in Serie A; qualora l'operazione non dovesse sbloccarsi post-finale mondiale, l'alternativa concreta resta David de Gea della Fiorentina, sebbene il club viola consideri lo spagnolo incedibile. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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