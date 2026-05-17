Juventus-Fiorentina le pagelle viola Pongracic leader difensivo insieme a De Gea
La partita tra Juventus e Fiorentina si è conclusa con un risultato di 2-0 a favore dei viola. La gara si è svolta il 17 maggio 2026 a Firenze. Il portiere della Fiorentina ha ricevuto il voto di 7,5 per aver salvato la porta in più occasioni, incluso un intervento decisivo su Vlahovic dopo un errore dei compagni. In difesa, Pongracic si è distinto come leader insieme a De Gea, che ha evitato ulteriori reti con interventi tempestivi.
Firenze, 17 maggio 2026 – Juventus- Fiorentina 0-2, ecco le pagelle viola. De Gea 7,5 - Rimedia a un pasticcio totale di Ndour, uscendo di slancio su Vlahovic. Si oppone a Yildiz, sicuro su McKennie ma il capolavoro arriva nella ripresa sul proprio palo, quando disinnesca Conceicao di puro istinto. Dodo 6 - Duella con Koopmeiners sulla corsia e si sacrifica tanto in fase di copertura e le sue sortite, almeno nel primo tempo restano contenute. Anche perché la Juve spinge di più da quella parte con Boga. O almeno ci prova, perché stavolta il brasiliano è più reattivo del solito. Pongracic 7,5 - I primi minuti lasciano presagire una tarda mattinata di passione: si innervosisce per un fallo non fischiato, rimedia un giallo su Yildiz e rimbrotta i compagni; tutto in una vola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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