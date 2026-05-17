Juventus-Fiorentina le pagelle viola Pongracic leader difensivo insieme a De Gea

La partita tra Juventus e Fiorentina si è conclusa con un risultato di 2-0 a favore dei viola. La gara si è svolta il 17 maggio 2026 a Firenze. Il portiere della Fiorentina ha ricevuto il voto di 7,5 per aver salvato la porta in più occasioni, incluso un intervento decisivo su Vlahovic dopo un errore dei compagni. In difesa, Pongracic si è distinto come leader insieme a De Gea, che ha evitato ulteriori reti con interventi tempestivi.

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