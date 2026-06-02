Juventus Alisson si complica | De Gea e lo scambio con l’ex Paratici | CM

Notizia in breve

La Juventus sta cercando un nuovo portiere dopo la stagione negativa di Di Gregorio. Tra le opzioni ci sono il portiere della Fiorentina e un possibile scambio con un ex dirigente. La squadra valuta diverse soluzioni, ma non ci sono ancora accordi definitivi. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati annunciati acquisti ufficiali.