Juventus Alisson si complica | De Gea e lo scambio con l’ex Paratici | CM
La Juventus sta cercando un nuovo portiere dopo la stagione negativa di Di Gregorio. Tra le opzioni ci sono il portiere della Fiorentina e un possibile scambio con un ex dirigente. La squadra valuta diverse soluzioni, ma non ci sono ancora accordi definitivi. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati annunciati acquisti ufficiali.
La Juve a caccia di un nuovo portiere dopo la deludente stagione di Di Gregorio: lo spagnolo della Fiorentina rimane uno dei potenziali sostituti Un nodo delicato da sciogliere sul mercato in casa Juventus è il portiere, vista la bocciatura della dirigenza e di Spalletti per Di Gregorio. De Gea nel mirino della Juve (Ansa) – Calciomercato.it L’estremo difensore milanese lascerà la ‘Vecchia Signora’ questa estate dopo la deludente stagione in bianconero, con la società della Continassa che valuta l’ex Inter e Monza circa 15 milioni di euro. Per Di Gregorio non mancano i sondaggi dall’Italia e dall’estero, tra i quali spicca l’ Atalanta se dovesse partire Carnesecchi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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