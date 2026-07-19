Juventus-Basilea finisce 0-0 ma Perin para un rigore e la difesa non trema

La Juventus e il Basilea finiscono 0-0 in amichevole. Nella ripresa, il portiere Perin para un rigore a Otele, evitando la sconfitta. La difesa bianconera non subisce gol e mantiene la porta inviolata. La partita segna il debutto stagionale della squadra.

Mattia Perin para un rigore ad Otele nella ripresa, ed è proprio quell’episodio a salvare la Juventus da una sconfitta nella sua prima uscita stagionale. La squadra di Luciano Spalletti ha chiuso 0-0 contro il Basilea, un risultato che dice poco sulla carta ma che nasconde diverse indicazioni positive per il tecnico bianconero. Perin, il migliore in campo. Entrato nella ripresa, il portiere si è preso subito la scena. Prima si è opposto con sicurezza su alcune conclusioni degli svizzeri, poi ha ipnotizzato l’avversario dal dischetto, neutralizzando il penalty che avrebbe potuto costare caro alla squadra. Un intervento che vale un voto altissimo, 7,5, e che conferma quanto Perin resti una garanzia assoluta per la porta bianconera. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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PERIN para un RIGORE, pareggio per SPALLETTI: Basilea-Juventus 0-0 | Amichevole | DAZN Highlights

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