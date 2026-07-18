Perin para un rigore Miretti si divora un gol | Juve la prima uscita finisce senza reti
La Juventus ha concluso la prima amichevole estiva con un pareggio senza reti contro il Basilea, in trasferta. Durante la partita, il portiere ha parato un calcio di rigore, mentre un tentativo di gol di un giocatore della Juventus è stato sbagliato. In campo, un giocatore ha subito un infortunio al 29’, portando un cambio forzato con l’ingresso di un altro attaccante. La sfida si è conclusa con il punteggio di 0-0.
Inizia con uno 0-0 il ciclo di amichevoli estive della Juventus, che pareggia in casa del Basilea allenato dall'ex bianconero Lichtsteiner. Spalletti parte in attacco con Ekhator che, però, al 29' deve uscire per infortunio: dentro Openda. Nella ripresa, al 58', Arthur stende in area Otele, che dal dischetto si fa tuttavia ipnotizzare da Perin, in campo dal 46' al posto di Di Gregorio. Nel finale, espulso il portiere degli elvetici Salvi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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