Perin para un rigore Miretti si divora un gol | Juve la prima uscita finisce senza reti

Notizia in breve

La Juventus ha concluso la prima amichevole estiva con un pareggio senza reti contro il Basilea, in trasferta. Durante la partita, il portiere ha parato un calcio di rigore, mentre un tentativo di gol di un giocatore della Juventus è stato sbagliato. In campo, un giocatore ha subito un infortunio al 29’, portando un cambio forzato con l’ingresso di un altro attaccante. La sfida si è conclusa con il punteggio di 0-0.