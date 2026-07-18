Basilea e Juventus terminano 0-0 in un’amichevole estiva. Durante la partita, il portiere della Juventus ha neutralizzato un tiro di Otele, mentre un rigore è stato procurato da un’azione di Arthur. La partita, valida come primo impegno della nuova stagione, segna il ritorno in campo dei bianconeri dopo quasi due mesi. Nessun gol nel match, che ha visto anche una moviola e varie occasioni da entrambe le squadre.

di Andrea Bargione Basilea Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima amichevole estiva. Dopo quasi due mesi di distanza la Juventus è pronta a scendere in campo per il primo impegno della nuova stagione: a Basilea va in scena l’amichevole che dà il via alla nuova annata dei bianconeri. Basilea Juve 0-0: sintesi e moviola. 63? TIRO JUVE! – Prova a rendersi pericoloso anche Justin Oboavwoduo, il portiere del Basilea si supera e con la mano di richiamo mette in corner. 58? PERIN PARA IL RIGORE! – Otele si presenta dal dischetto ma Perin dice di no e respinge. 57? RIGORE PER IL BASILEA! – Fallo in area di rigore di Arthur in ritardo, l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Basilea Juve 0-0 LIVE: Perin dice di no a Otele! Rigore procurato da Arthur

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EXTENDED HIGHLIGHTS | Juventus 4-0 Pisa | Serie A

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