Il tecnico ha deciso di trattenere il centrocampista, fermando la cessione prevista. Owusu, che aveva attirato l'interesse di numerosi club di Serie B e alcune formazioni di Serie A di dimensioni minori, è stato promosso in prima squadra. La decisione arriva dopo averlo visto in azione durante una partita contro il Basilea, dopo averlo già osservato negli allenamenti dello scorso anno.

Tutti pazzi per Owusu. Buona parte dei club di Serie B, alcune squadre di A di medio-bassa dimensione e anche la Juve e Spalletti. Il tecnico ha avuto la possibilità di vederlo all’opera in partita col Basilea, dopo diversi allenamenti svolti pure l’anno scorso sul finale di stagione. La decisione sul futuro è presa: l’allenatore ha congelato il classe 2005, che dovrebbe rimanere in prima squadra alla Juventus per almeno un anno. La decisione mette d’accordo tutti e torna utile anche per le liste federali, considerato che il centrocampista è cresciuto nel vivaio e sarà dunque l’erede di Miretti, che invece saluterà definitivamente a breve. Mediano di struttura, maturato nella gestione della partita negli ultimi anni in Next Gen, Owusu non è esattamente ai primi passi in prima squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Owusu promosso in prima squadra: Spalletti ha fermato la sua cessione

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