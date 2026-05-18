L'ex calciatore e commentatore ha commentato la recente sconfitta della squadra davanti ai propri tifosi, definendo la formazione come fragile e sostenendo che questa situazione abbia compromesso tutte le possibilità di miglioramento. Ha anche commentato la situazione tecnica della squadra, attribuendo alcune responsabilità anche all'allenatore. Inoltre, ha espresso un giudizio negativo sull'acquisto di un giocatore specifico, definendolo il peggiore tra quelli effettuati di recente. La sua analisi arriva dopo la partita persa in casa contro un avversario.

di Luca Fioretti Adani non ha dubbi: «La Juve è una squadra fragile che ha compromesso tutto». La sua riflessione dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina. Intervenuto a La Nuova DS Daniele Adani ha parlato così della Juventus, reduce dalla sconfitta in casa contro la Fiorentina. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO CHI FUORI DALLA CHAMPIONS – « Chi resta fuori dalla Champions? La Juve. E ha compromesso tutto la Juve, ma non è la prima volta e non è solo oggi. Oggi ha fatto una bruttissima partita e il fatto che l’abbia fatta in casa, per l’ennesima volta, nel momento che doveva dare l’accelerata finale, dopo la vittoria di Lecce, denota che questa squadra è molto imperfetta, ha delle qualità e ha una buona idea, ma è fragile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adani non ha dubbi: «La Juve è una squadra fragile che ha compromesso tutto, anche Spalletti ha colpe. Koopmeiners il peggior acquisto»

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