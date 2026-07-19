Owusu ha esordito in prima squadra nel finale della partita contro il Basilea, entrando in campo negli ultimi minuti. Ha mostrato immediatamente le sue qualità tecniche, toccando diversi palloni e creando alcune occasioni offensive. La sua presenza ha portato energia e freschezza alla fase finale della partita, senza però cambiare il risultato finale.

di Luca Fioretti Owusu debutta in prima squadra nel finale della sfida contro il Basilea mostrando fin da subito la sua grandissima qualità: la sua partita. Il pareggio a reti bianche ottenuto nel test contro il Basilea ha regalato una immensa gioia al settore giovanile della Juve. La sfida di ieri ha sancito l’esordio in prima squadra per Augusto Owusu, un traguardo indimenticabile per il percorso calcistico del ragazzo. Il promettente centrocampista è subentrato al minuto 78 al posto di Arkadiusz Milik, posizionandosi sul campo con straordinaria attenzione tattica per l’ultimo scorcio della partita. Nei dodici minuti disputati, il classe 2005 ha bagnato il proprio debutto con 1 tiro scagliato verso lo specchio della porta, senza palesare alcun timore reverenziale di fronte a colleghi nettamente più esperti e navigati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Debutto più che convincente per Owusu con la prima squadra: come è andato nel finale di Basilea Juve

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