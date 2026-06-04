Gonçalo Ramos ha segnato sei gol in 36 partite con il Paris Saint-Germain. La sua valutazione per il trasferimento alla Juventus si basa sui numeri raccolti durante questa stagione. La società valuta l’attaccante come possibile sostituto di un altro giocatore in rosa, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. La trattativa non è ancora ufficiale e si attende un possibile sviluppo nelle prossime settimane.

. L’attaccante valutato per il dopo Vlahovic. Gonçalo Ramos è il nome nuovo per l’attacco della Juventus. L’attaccante portoghese del PSG (classe 2001) — eroe a Budapest per aver realizzato il primo rigore della serie che ha consegnato ai parigini la Champions League in finale contro l’ Arsena l — è finito nel mirino dei dirigenti bianconeri. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Sotto la Tour Eiffel viene storicamente considerato un vero e proprio bomber di scorta, ma i dati ne evidenziano una spaventosa efficacia sotto porta se rapportata ai minuti effettivamente concessi in campo: Stagione 2324: Ha messo a segno ben 11 gol in Ligue 1 raccogliendo 1. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gonçalo Ramos nome nuovo per l’attacco della Juve: i suoi numeri al PSG

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Goncalo Ramos Juve, arrivano nuovi indizi sul futuro del portoghese: l’addio al PSG è una possibilità concreta. Lo scenarioNuovi indizi suggeriscono che Goncalo Ramos potrebbe lasciare il PSG, con la Juventus che monitora la situazione.

Calciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il puntoLa Juventus si inserisce nella corsa all’attaccante portoghese Goncalo Ramos, con il Milan che è tra le sue principali concorrenti.

Temi più discussi: Ecco la lista aggiornata dei convocati del Portogallo per i Mondiali del 2026.; Gonçalo Ramos, futuro in discussione al PSG, la Juve osserva; Chi sostituirà Vlahovic alla Juve? Non solo Kolo Muani, anche Icardi e Ramos: il casting completo; Milan, contatto con Jorge Mendes: su decide il futuro di Estupinan e Ramos.

Gonçalo Ramos (@GonaloR51453340) / Posts / X x.com

Gonçalo Ramos è il primo obiettivo di Allegri per l’attaccoGonçalo Ramos è il primo obiettivo di Allegri per l'attacco in vista della prossima stagione col portoghese che piace ai rossoneri ... milanlive.it

La Juventus all'attacco, serve un bomber: Gonçalo Ramos è il nome nuovo, ma il sogno è GyokeresLa Juventus ha appena accolto Damien Comolli come nuovo direttore generale, ma la casella del direttore sportivo è ancora vuota. Il tempo, però, stringe: il calciomercato non aspetta e il rischio che ... sportmediaset.mediaset.it