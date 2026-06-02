Sorpresa Juve Kluivert il nome nuovo per l’attacco | è lui l’alternativa a Brahim Diaz Le ultimissime sulla possibile trattativa

Da juventusnews24.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta valutando l'acquisto di Justin Kluivert come possibile alternativa a Brahim Diaz nel reparto offensivo. Il club sta seguendo da vicino la situazione del giocatore, senza ancora aver definito un accordo. La trattativa rimane in fase preliminare e non sono stati comunicati dettagli ufficiali o tempi di definizione. Kluivert potrebbe così entrare nel mirino della squadra come rinforzo per la prossima stagione.

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di Francesco Spagnolo La Juventus continua a cercare un rinforzo per l’attacco e il nome nuovo è quello di Justin Kluivert. Le ultime sull’olandese. l mercato della Juventus si tinge di una tendenza cromatica e fonetica ben precisa: il Fattore K. C’è infatti una lettera che curiosamente ricorre nei rinforzi che la Juventus vorrebbe regalare a Spalletti: il fedelissimo Kim in difesa, il veterano vincente Koke in mezzo e il tanto desiderato Kolo Muani in attacco. Ma adesso, sulla trequarti, si aggiunge alla lista dei desideri anche un altro profilo di talento dal cognome con la stessa iniziale: Justin Kluivert. In Serie A, Kluivert ha già vissuto un’esperienza non indimenticabile con la maglia della Roma, ma negli ultimi tre anni la sua carriera ha svoltato radicalmente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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