Juve Comolli a rischio senza Champions E Spalletti vuole parlare con Elkann

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la Juventus rischia di non qualificarsi per la prossima Champions League. La squadra si trova ora in una posizione complicata in classifica, con poche partite rimaste e obiettivi europei sempre più lontani. Intanto, si parla di un possibile confronto tra il tecnico e il presidente della società, mentre i tifosi sono preoccupati per il futuro del club e le implicazioni di questa crisi sportiva.

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Quello della Juve è un crollo in piena regola. Inaspettato neanche tanto, visti i segnali, e drammatico al punto da poter mettere in discussione tutto ciò che era stato preventivato fino a pochissimo tempo fa. La seconda parte di stagione ha messo insieme tanti fattori negativi, confermando tutti i punti di rischio individuati in fase di programmazione: ecco perché il mancato arrivo di un centravanti a gennaio non può essere la spiegazione agli obiettivi mancati. Spalletti aveva accettato la Juve convinto che la squadra avesse tutto il necessario per centrare gli obiettivi minimi della stagione, cioè gli ottavi di Champions League e l'accesso alla prossima edizione: tutto mancato insieme alla Coppa Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, Comolli a rischio senza Champions. E Spalletti vuole parlare con Elkann... ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PANICO JUVE: COMOLLI a rischio senza Champions Sullo stesso argomento Ultimissime Juve LIVE: Comolli a rischio senza Champions, Spalletti ha individuato le due priorità sul mercatodi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Scartato dalla Juve, lo vuole Spalletti: Comolli sborsa trenta milioniCalciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra... Comolli a rischio se la Juventus resta fuori dalla Champions? Pesano gli errori sul mercato x.com Guardalà: Possibile una nuova rivoluzione in casa Juventus senza Champions. Rischia Comolli? Rischiano tutti, e quel mercato...Intervenuto a Sky Calcio Club dall'Allianz Stadium, Giovanni Guardalà ha parlato di una possibile rivoluzione in casa Juventus senza la qualificazione in Champions League: Assolutamente sì, una squad ... tuttojuve.com Juve, Comolli a rischio senza Champions. E Spalletti vuole parlare con ElkannIl crollo contro la Fiorentina, che ha spalancato la porta della retrocessione in Europa League per i bianconeri, mette tutto in discussione anche a livello dirigenziale ... msn.com La Juventus è pronta ad offrire a Bernardo Silva un contratto fino al 2028 + opzione per il 2029 con uno stipendio di 8M€ (6 netti + 2M come bonus: 1M se la Juve si qualifica per la UCL e 1M bonus legato alla prestazione di squadra e individuale). Spalletti lo c reddit