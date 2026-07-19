Juve doppio colpo brasiliano | cosa cambia

La Juventus ha concluso con un pareggio 0-0 la prima amichevole estiva contro il Basilea. La squadra è attiva sul mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa sotto la guida di Luciano Spalletti. Sono stati annunciati due acquisti brasiliani, anche se i nomi non sono stati specificati. La società mantiene alta l’attenzione sul mercato per migliorare la formazione in vista della stagione.

Bianconeri sempre concentrati sul mercato e pronti a rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. La Juventus non va oltre lo 0-0 contro il Basilea nella prima amichevole estiva. I bianconeri mostrano una discreta condizione fisica e disputano una buona gara, nonostante lo 0 nella casella dei gol messi a segno. Tra i migliori Kalulu, Boga e Douglas Luiz che potrebbe essere il ‘nuovo’ acquisto in mezzo al campo dopo le recenti esperienze in prestito al Nottingham Forest e all’Aston Villa. Richarlison (Calciomercato.it) – foto da Ansa Intanto, ci sono da registrare nuovi ostacoli nella trattativa con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani: il club transalpino continua a chiedere oltre 50 milioni e la Juve adesso studia le alternative. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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