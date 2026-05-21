Alisson Juve il brasiliano vuole mantenere la parola data | intesa blindata Cosa manca
Alisson, portiere brasiliano, ha espresso la volontà di rispettare l’accordo già raggiunto con la società. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, ma alcuni dettagli devono ancora essere definiti prima di arrivare a una conclusione ufficiale. La società sta lavorando per risolvere gli ultimi aspetti contrattuali e burocratici necessari per formalizzare l’operazione. Nessun cambiamento è stato segnalato finora e si attende un’evoluzione nelle prossime ore.
Alisson Juve, il brasiliano vuole mantenere la parola: cosa manca per la definitiva fumata bianca. Il portiere può arrivare anche senza Champions. La Juventus è costretta a salutare il sogno Bernardo Silva, ma non intende assolutamente mollare la presa su Alisson. A prescindere dalla tanto discussa partecipazione in Champions o in Europa League, il portiere brasiliano vuole mantenere fede alla parola data ai dirigenti bianconeri nel corso dei mesi scorsi. Ne scrive L a Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il 33enne estremo difensore è ormai un’autentica leggenda a Liverpool, ma dopo otto stagioni trionfali considera giunto ai titoli di coda il suo straordinario ciclo con i Reds. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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