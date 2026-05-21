Alisson Juve il brasiliano vuole mantenere la parola data | intesa blindata Cosa manca

Alisson, portiere brasiliano, ha espresso la volontà di rispettare l’accordo già raggiunto con la società. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, ma alcuni dettagli devono ancora essere definiti prima di arrivare a una conclusione ufficiale. La società sta lavorando per risolvere gli ultimi aspetti contrattuali e burocratici necessari per formalizzare l’operazione. Nessun cambiamento è stato segnalato finora e si attende un’evoluzione nelle prossime ore.

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