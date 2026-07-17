Juve doppio colpo | Celik sulla fascia Pellegrino in attacco

Notizia in breve

La Juventus sta finalizzando due acquisti: Zeki Celik, esterno attualmente alla Roma, e Pellegrino, che sarà inserito in attacco. Celik, che sembrava vicino al rinnovo con la Roma, è stato scelto come nuovo esterno per la squadra bianconera. La trattativa con Celik si sta concludendo, mentre per Pellegrino si attende l’annuncio ufficiale. Entrambi i trasferimenti sono in fase di definizione.