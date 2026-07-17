Juve doppio colpo | Celik sulla fascia Pellegrino in attacco
La Juventus sta finalizzando due acquisti: Zeki Celik, esterno attualmente alla Roma, e Pellegrino, che sarà inserito in attacco. Celik, che sembrava vicino al rinnovo con la Roma, è stato scelto come nuovo esterno per la squadra bianconera. La trattativa con Celik si sta concludendo, mentre per Pellegrino si attende l’annuncio ufficiale. Entrambi i trasferimenti sono in fase di definizione.
Torino, 17 luglio 2026 - La Juventus accelera sul mercato e prepara un doppio colpo. Il primo porta a Zeki Celik, esterno della Roma che sembrava destinato a rinnovare il contratto con i giallorossi. Il secondo riguarda Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, sempre più vicino a vestire il bianconero. Due operazioni diverse, ma accomunate dalla volontà del club di chiudere in tempi rapidi. Massara sugli scudi. Svolta Celik, Roma beffata. Per Celik la svolta è arrivata negli ultimi giorni. Il laterale turco era impegnato nella trattativa per il prolungamento con la Roma, con una sorta di accordo verbale raggiunto, ma Frederic Massara ha effettuato il sorpasso decisivo, facendo cambiare idea all’esterno turco con una operazione blitz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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