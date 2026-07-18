Basilea Juve LIVE | l’avvicinamento alla prima amichevole dei bianconeri

La Juventus ha disputato la sua prima amichevole estiva a Basilea, segnando l'inizio della nuova stagione. La partita ha visto i bianconeri scendere in campo dopo quasi due mesi di pausa, con un risultato e una cronaca disponibili. Sono stati mostrati dettagli su moviola, tabellino e andamento del match, che rappresenta il primo impegno ufficiale di questa fase pre-stagionale.

di Marco Baridon Basilea Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima amichevole estiva. Dopo quasi due mesi di distanza la Juventus è pronta a scendere in campo per il primo impegno della nuova stagione: a Basilea va in scena l’amichevole che dà il via alla nuova annata dei bianconeri. Basilea Juve 0-0: sintesi e moviola. In attesa di aggiornamenti Migliore in campo Juve – PAGELLE. Basilea Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa di aggiornamenti Torino Juve: il pre-partita. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Juventus News 24. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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