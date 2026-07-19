Il Paris Saint-Germain ha messo un muro contro la Juventus per il trasferimento di Kolo Muani, impedendo il suo passaggio. La squadra bianconera sta considerando altre opzioni, tra cui Richarlison, che sta emergendo come possibile alternativa in attacco. La società continua a monitorare anche la situazione di un centrocampista, mantenendo aperte diverse possibilità per rafforzare la rosa nel mercato in corso.

Non si vive solo di Kolo Muani. La Juventus han ben chiare le priorità indicate da Luciano Spalletti per questo mercato: la punta e il portiere, poi via ai ritocchi qua e là, con un occhio di riguardo per il centrocampo. Per questo l'operato di Giovanni Carenvali fin ora si è concentrato principalmente su un nome, quello del francese del Psg. Per riportare Kolo Muani a Torino però la via è più stretta di quello che l'ex ad del Sassuolo sperava: i parigini chiedono più di 45 milioni per liberare definitivamente l'attaccante. Una richiesta alta, difficile da abbassare anche a causa dei rapporti tra le due società: i francesi non avevano apprezzato il comportamento dei bianconeri la scorsa estate, quando il tira e molla per Kolo andò avanti per settimane prima di finire in un nulla di fatto e il prestito ponte al Tottenham. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, caccia ai gol: muro Psg per Kolo Muani, spunta Richarlison e non si molla Pellegrino

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