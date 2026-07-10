Calciomercato Juve LIVE | braccio di ferro Juve e PSG per Kolo Muani Pellegrino opportunità concreta

La Juventus e il Paris Saint-Germain sono in trattativa per il trasferimento di Kolo Muani, con alcuni incontri recenti tra le parti. Nel frattempo, la società bianconera valuta anche l’acquisto di un centrocampista, con Pellegrino considerato un’opportunità concreta. Le trattative sono ancora in corso e non sono stati annunciati accordi ufficiali. La finestra di mercato rimane aperta, e la Juventus continua a monitorare diverse possibilità di rafforzamento.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali, dal Chief Football Officer Frederic Massara, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal Chief Club Affairs Officer della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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CALCIOMERCATO JUVE: RILANCIO DECISIVO per MUHAREMOVIC e KOLO MUANI || Con @twotalkstv

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