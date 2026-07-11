La trattativa tra Juventus e Psg per l'acquisto di Kolo Muani resta aperta, con una differenza di 20 milioni di euro tra domanda e offerta. Nel frattempo, il Parma ha bloccato l’acquisto di Pellegrino. La distanza economica tra le parti coinvolte nel trasferimento dell’attaccante francese si mantiene elevata, protraendo la negoziazione. Nessun altro dettaglio sui tempi di risoluzione o eventuali sviluppi futuri.

Il tormentone Kolo Muani rischia di prolungarsi più del previsto in casa Juventus. Come spiega il Corriere dello Sport, tra il Psg e i bianconeri, quindi tra domanda e offerta per l'attaccante francese, ci sarebbe addirittura una distanza di 20 milioni di euro., L'ad Giovanni Carnevali ha preso in mano la pratica per il ritorno di Kolo Muani, però fin qui è arrivato al massimo a un'offerta da 35 milioni di euro complessivi e difficilmente si spingerà molto oltre. Dall'altra parte, il Psg chiede ancora 55 milioni. Schermaglie di mercato? Forse sì, ma siamo ormai a metà luglio e dopo il weekend Spalletti darà ufficialmente il via alla nuova stagione con il raduno. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Juve-Psg, distanza di 20 milioni per Kolo Muani. Bloccato Pellegrino del Parma

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Juventus, accordo con Kolo Muani: resta da convincere il PSG

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