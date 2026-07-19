Jennifer Lopez a Taormina ha cantato una canzone in italiano che ha commosso tutti | l’omaggio che nessuno si aspettava

Da screenworld.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte del 16 luglio, a Taormina, Jennifer Lopez ha interpretato una canzone in italiano, suscitando emozioni tra il pubblico presente. La cantante ha scelto un brano che ha ricevuto applausi e commozione, senza annunci precedenti. L’evento si è svolto in un contesto di musica dal vivo, con il pubblico che ha reagito positivamente alla sorpresa. La performance si è conclusa senza ulteriori interventi o dichiarazioni da parte dell’artista.

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La Sicilia ha regalato un momento di pura magia musicale nella notte del 16 luglio. Jennifer Lopez, icona globale del pop, ha sorpreso il pubblico internazionale e gli addetti ai lavori presenti all’evento conclusivo del Grand Tour siciliano di Dolce e Gabbana, intonando in italiano uno dei brani più amati della canzone d’autore italiana: “ Il cielo in una stanza ” di Gino Paoli. L’esibizione è avvenuta nella cornice mozzafiato di Isola Bella a Taormina, durante la festa finale organizzata dalla maison dopo la presentazione della collezione “ Le Devote delle Dee dell’Olimpo”. Un evento che ha trasformato l’ultima serata del brand in Sicilia in un momento intimo e sorprendente, lontano dalle passerelle ufficiali ma non meno scenografico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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